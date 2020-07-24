Meral Akşener Ayasofya Camii'nin açılışına gidecek mi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, corona virüsü karantinasında bulunmasından dolayı Ayasofya Camii'ndeki programa katılamayacak.

İYİ Parti’den yapılan açıklama şu şekilde:

* Ecdat yadigarı Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve 24 Temmuz Cuma günü kılınacak Cuma Namazı ile başlayacak yeni dönemin, ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bilindiği üzere; Diyanet İşleri Başkanı sayın Ali Erbaş'ın, Ayasofya Camii'ndeki programa davet ettiği Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bu kıymetli davetten duyduğu memnuniyeti daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı.