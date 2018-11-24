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Meral Akşener, Ankara'dan aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

'Meral Akşener, Ankara'dan ortak aday olacak' iddiasıyla ilgili olarak İYİ Parti'den açıklama geldi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:55
Meral Akşener, Ankara'dan aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, "Pazarlık masası" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019 yapılacak yerel seçimlere ilişkin kulis bilgisi aktardı.

Önce İstanbul sonra Ankara...

"Hafta içinde Ankara'da 'Millet İttifakı'nda seçim işbirliğinin ortak İstanbul adayı Meral Akşener olacak' dedikodusu yayıldı." diyen Çelik, "İki gün sonra, bu defa Ankara olarak şekil değiştirdi aynı tezvirat." ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener Ankara'dan Aday Olacak' İddiasına <a class='keyword-sd' href='/iyi-parti/' title='İYİ Parti'>İYİ Parti</a>'den Net Yanıt: Böyle Bir Şey Yok" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/meral-aksener-ankaradan-aday-olacak-iddiasina-iyi-partiden-net-yanit-boyle-bir-sey-yok-de5263.jpg" alt=""/>

"Kesinlikle yok böyle bir şey"

Konuyla ilgili İYİ Parti'ye soru soran Çelik, partiden kendisine gelen yanıtı aktardı.

"Kesinlikle yok böyle bir şey. Bu dedikoduyu yayanlar, akıllarınca Meral Hanım'ı küçültmeye çalışıyorlar."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:55
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener

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