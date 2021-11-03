İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP ile giz ittifak yapmakla suçlanan Meral Akşener, grup toplantısında bebek katili, teröristbaşı Abduallah Öcalan ile hitabı şoke etkisi oluşturdu. Siirt'te yaşanan Kürdistan meselesine dikkat çekten Meral Akşener'in, konuşmasının devamında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan bahsederken "sayın" ifadesini kullanması toplantıda gergin anlara neden oldu.

Meral Akşener Abdullah Öcalan’a ‘sayın’ mı dedi?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin PKK ile mesafeli duruş sergilemesi gerektiğine de dikkat çeken Akşener, "Kürdistan söylemi terör örgütünün." ifadelerini kullandı.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bebek katili, vatan haini, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ı baz aldığı konuşmasına "Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki..." ifadeleri sonrası grup toplantısındaki salon bir anda karıştı. Meral Akşener, yenilir yutulur olmayan cinsten gafının oratakiler tarafından uyarılması sonrası hemen düzeltildi. Akşener, "Demin heyecanla konuşurken ben fark etmedim, Sayın Öcalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek. Yani dediysem hatırlamıyorum." açıklamasında bulundu.