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Siyaset Meral Akşener 6'lı masadan ayrılınca İYİ Parti'deki görevine geri döndü!
Siyaset

Meral Akşener 6'lı masadan ayrılınca İYİ Parti'deki görevine geri döndü!

İYİ Partideyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle istifa eden Cihan Paçacı'nın görevine geri döndüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 22:26:00 -
Meral Akşener 6'lı masadan ayrılınca İYİ Parti'deki görevine geri döndü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı, Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından görevine geri döndüğü öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.

Paçacı'nın göreve dönmesi, Meral Akşener'in bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirten sözlerinden sonra gerçekleşti.

Ne demişti?

Nagehan Alçı’ya verdiği röportajda konuşan Paçacı, Kılıçdaroğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, ‘dürüst değil mi?’ diye soruyoruz, ‘dürüst’ diyorlar. ‘Devlet tecrübesi yok mu?’ diyoruz ‘var’ diyorlar. ‘E o zaman?’ ‘Ama olmaz…’ Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var"
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