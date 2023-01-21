  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sınırda çatışmalar! Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı! İstifa iddialarına sert tepki

ABD Merkez Bankası'ndan faiz artırıma sinyali! Christopher Waller'den bomba teklif ortalık karışacak

Bomba kulis! Meral Akşener ikna oldu: O ismin adaylığını kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Lanetliyorum

Cübbeli Ahmet Hoca'dan medyaya H.K.G. tepkisi!

Tarihi keşif! Yüzyıllar öncesine ait, Çin Guangzhou'da Antik kalıntılar keşfedildi: Tarihe yön veren buluş

Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı

Veli Ağbaba duyurdu: CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu!

Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine sert tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Zeki Kayahan Coşkun'un avukatı bu belgeyi görmedi mi? 'Yalan bilgiyi yaymak suçtur' diyerek Akit'i hedef aldı!
Medya "Meral Ablası'nın gülü" iyice cozuttu! Hem rezalet, hem melanet
Medya

"Meral Ablası'nın gülü" iyice cozuttu! Hem rezalet, hem melanet

Türkiye'nin en önemli anayasa hukukçuları, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde bir engel olmadığını belirtmesine rağmen, İYİ Parti'nin basın bülteni konumundaki Yeniçağ'ın yazarı Orhan Uğuroğlu, bilmediği işlere burnunu sokup laga luga yapmaya devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-21 09:54:00 -
"Meral Ablası'nın gülü" iyice cozuttu! Hem rezalet, hem melanet

Türkiye'nin en önemli anayasa hukukçuları, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde bir engel olmadığını belirtmesine rağmen, İYİ Parti'nin basın bülteni konumundaki Yeniçağ'ın yazarı Orhan Uğuroğlu, bilmediği işlere burnunu sokup laga luga yapmaya devam ediyor...

Meral Akşener'in tetikçisi Uğuroğlu, bu defa da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın son açıklamasına kafayı taktı. Bozdağ'ın sözleri için "hukuken rezalet, siyaseten melanet" diyen Uğuroğlu, rezaletin ve melanetin daniskasına imza attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması evlere şenlik.

(...) Bozdağ dedi ki;

"Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiç bir hukuki engel söz konusu değildir."

(…) Bozdağ'ın hayali gerçek olsa;

1.            Kez 2018'de Erdoğan seçildi,

2.            Kez 2023'te Erdoğan seçilirse,

3.            Kez 2028'te Meclis 360 oy ile bir ay önce erken seçim kararı alır Erdoğan yine seçilirse,

4.            Kez 2033'e kadar Cumhurbaşkanı olur.

Erdoğan 2014'ten, 2033'e 4 kez seçilen 19 yıl görevde kalan cumhurbaşkanı olur.

Anayasanın 101/2 şu hükmü paspas gibi çiğnenir.

-"Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir."

İlahiyatçı ve hukukçu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasının anlamı şudur

-Hukuken rezalet, siyaseten melanet…"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şüayıp

Her kes anlıyor da Erdoğan düşmanları anlamak istemiyorlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23