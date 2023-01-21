"Meral Ablası'nın gülü" iyice cozuttu! Hem rezalet, hem melanet

Türkiye'nin en önemli anayasa hukukçuları, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde bir engel olmadığını belirtmesine rağmen, İYİ Parti'nin basın bülteni konumundaki Yeniçağ'ın yazarı Orhan Uğuroğlu, bilmediği işlere burnunu sokup laga luga yapmaya devam ediyor...

Meral Akşener'in tetikçisi Uğuroğlu, bu defa da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın son açıklamasına kafayı taktı. Bozdağ'ın sözleri için "hukuken rezalet, siyaseten melanet" diyen Uğuroğlu, rezaletin ve melanetin daniskasına imza attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması evlere şenlik.

(...) Bozdağ dedi ki;

"Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiç bir hukuki engel söz konusu değildir."

(…) Bozdağ'ın hayali gerçek olsa;

1. Kez 2018'de Erdoğan seçildi,

2. Kez 2023'te Erdoğan seçilirse,

3. Kez 2028'te Meclis 360 oy ile bir ay önce erken seçim kararı alır Erdoğan yine seçilirse,

4. Kez 2033'e kadar Cumhurbaşkanı olur.

Erdoğan 2014'ten, 2033'e 4 kez seçilen 19 yıl görevde kalan cumhurbaşkanı olur.

Anayasanın 101/2 şu hükmü paspas gibi çiğnenir.

-"Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir."

İlahiyatçı ve hukukçu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasının anlamı şudur

-Hukuken rezalet, siyaseten melanet…"