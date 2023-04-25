Meral abla nerdesin? Bak dostların ne diyor?

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Aday çıkarmayarak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Hakkari mitinginde bir skandala imza atıldı.

SKANDAL SÖZLER!

HDP, her fırsatta terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük naraları atarken sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır bebek katili Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADi!

Küstah açıklamalarına devam eden Bayındır şunları söyledi:

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Bu seçim ve sizin duruşunuz öyle görünüyor ki iktidarın fermanını buradan yazacağız. Bu seçim haysiyet seçimidir. Halkımız kararını vermiştir. Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz.