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Gündem Meral abla nerdesin? Bak dostların ne diyor?
Gündem

Meral abla nerdesin? Bak dostların ne diyor?

Yeniakit Publisher
2023-04-25 11:16:00 - 2023-04-25 11:19:34
Meral abla nerdesin? Bak dostların ne diyor?

7’li koalisyonun ortaklarından HDP’nin Hakkari’de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, skandal açıklamalara imza attı.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Aday çıkarmayarak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Hakkari mitinginde bir skandala imza atıldı.

 

SKANDAL SÖZLER!

HDP, her fırsatta terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük naraları atarken sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır bebek katili Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.

 

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADi!

Küstah açıklamalarına devam eden Bayındır şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu seçim ve sizin duruşunuz öyle görünüyor ki iktidarın fermanını buradan yazacağız. Bu seçim haysiyet seçimidir. Halkımız kararını vermiştir. Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz.

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Öcalan’a özgürlük sözü verdiniz mi?

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Yorumlar

Mardinli Hoca

Nerede bir hayin nerede bir din düşmanı varsa hıyanet cephesinde birleştiler.Bu hayinlerin hadefleri Erdoğan i yenmektir.Yeterki gitsin bakmayın sakallı temel siz temele bakmayın mason aliye bakmayın tavuk oğlu ahmede hele O sahtekâr Meral Akşener e O kuklanin kuklası Meral Akşener e.Zorla milliyetçi yapmak istiyorsunuz bu hayin kadın i alakası milliyetçilikle yoktur.Nasilki kardinal feto milliyetçilik le alakası yoksa bu hayin kadın da aynıdır.Hatirlarsiniz Stv kanalı fetonun resmi kanalı idi tek Türkiye dizi vardı O dizide devamlı olarak Kürtleri hakaret ediyordu ve hepsi terörist muamele si ediyordu hatta ye korucu olun veya dağa çıkın diyorlardı askeri yöneticiler.Bu hareket bu söylem kime hizmettir küfür güçlerin e hizmettir bana göre.Bu Meral Akşener de aynıdır hiç ondan farkı yoktur milliyetçiliği bırakın kardeş olalım üstünlük takvadadir.
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