Meral Abla fena çöktü: Yok böyle bir kalabalık (!) Flaş gelişme...

Seçim takvimi işlerken ittifaktaki partiler ve adaylar mitinglerini sürdürüyor. Bugün de ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Manisa'da mitinginde beklenen katılım olmadı.

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü tarihi bir günü yaşayacak. ensonhaber'e göre;

Milyonlarca seçmenin sandığa gideceği gün öncesinde adaylar çalışmalarını sürüdürüyor.

Böylelikle yurdun dört bir yanında miting heyecanı yaşanıyor.

Halk buluşmalarının devam ettiği süreçte adaylar vaatlerini tek tek sıralıyor. Mitinglere, ittifaktaki diğer partiler de destek veriyor.

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Mitinglere beklenen katılım olmuyor

İyi Parti Lideri Meral Akşener'in mitingleri ise en çok konuşulanlar arasında. Öyle ki Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor.

Geçtiğimiz günlerde Konya, Kayseri ve Erzurum'daki mitinglerde beklenen ilgi gösterilmemişti.

Ardından Şanlıurfa'ya giden Akşener, burada meydan yerine ara bir sokağı tercih etmişti.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş bir mitingde daha umduğunu bulamadı: Manisa meydanı boş kaldı

Manisa'da da benzer görüntü

Bugün ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya gitti.

Burada da benzer görüntüler ortaya çıktı. Bir kez daha meydanda halkla buluşan Akşener ve Yavaş'ın mitinge beklenen katılım olmadı.

Az sayıdaki vatandaşların boşluklar bırakarak alana dağılması sosyal medyada da gündem oldu.