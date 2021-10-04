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Ekonomi Merakla takip ediliyor! Altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

Merakla takip ediliyor! Altın fiyatlarında son durum

Haftaya nasıl başlayacağı merak içerisinde takip edilen altın fiyatları şu sıralarda 500 liranın üzerinde seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 09:29:00 -
Merakla takip ediliyor! Altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda doların sakin seyretmesi altın fiyatlarında stabil ortam oluşturdu. Gram altın 500 liranın üzerinde seyrediyor.

Doların önde gelen para birimleri karşısında sakin seyretmesi uluslararası piyasalarda ons altının fiyatının yataya dönmesine neden oldu.

Fed'in tahvil alımlarını azaltma hedefi ve faiz artırım sinyali ile birlikte altında beklentiler netleşmeye başlarken bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi ile hareketlenme gözlemlenmesi bekleniyor.

Fed'in varlık alımlarını azaltmak için sinyal olarak algılanması beklenen tarım dışı istihdam verisi öncesinde ons Altın fiyatlarının 1740 dolar ile 1775 dolar arasında dalgalanması öngörülüyor.

Saat 09:26 itibarıyla ons altın 1759 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altının 500 liranın üzerinde

Gram Altın fiyatları iç piyasada dolardaki güçlenmenin etkisiyle birlikte 500 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor. Gram altın gün içinde en düşük 500.2 lirayı görürken en yüksek 503.4 lira seviyesine ulaştı.

Saat 09:26 itibarıyla 500.8 liradan alıcı buluyor.

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