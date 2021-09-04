Merakla bekleniyordu ve WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! Bugünden itibaren...

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, mesaj tepkileri özelliğini test etmeye başladı. Kısıtlı sayıda kullanıcıda yeni özellik görüldü.

Shiftdelete'da yer alan habere göre, çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcısı için mesaj tepkileri özelliğini piyasaya sürüyor. Hareketli bir gündeme sahip olan platform, geçtiğimiz günlerde 225 milyon Euro ceza yedi. Nedeni ise kullanıcılarına ait verileri kimlerle paylaştığını yeterince şeffaf şekilde bildirmemesi. Ayrıca son aylarda tartışmalı gizlilik sözleşmesinden dolayı birçok kullanıcısını kaybetti veya kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Uygulama, kendini yeni özelliklerle geliştirerek kullanıcılarını elinde tutmak istiyor. Instagram ve Facebook mesajlarından ve birçok uygulamadan aşina olduğumuz bir özellik artık mesajlaşma platformunda.

WhatsApp mesaj tepkileri nedir?

Yeni özellikle birlikte, aldığınız bir mesaja uzun süre basarsanız bir dizi emoji önünüze çıkacak. Bu mesaja cevap vermek zorunda kalmadan anında tepki verebileceksiniz. İşte bu özellik bugün ilk kez görüldü. WABetaInfo, ilk ekran kayıtlarını paylaştı.

WhatsApp mesaj tepkileri ne zaman geliyor?

Bugünden itibaren WhatsApp mesaj tepkileri testte. Görünüşe göre, şirket bunu çok küçük bir kullanıcı ile test ediyor. Yukarıdaki ekran görüntüsü ise bu mesajı gören birinden alındı. Gördüğünüz gibi bu mesaj yedi tepki içeriyor ve en azından şimdilik istediğiniz emojiyi kullanarak tepki vermek mümkün. Tepkiler anonim olmadığı için konuşmadaki herkes belirli bir mesaja kimin tepki verdiğini görüyor.

Bu arada mesaj tepkileri tamamen yaygınlaştığında kullanmak için WhatsApp’ın en son sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca, tüm WhatsApp kullanıcılarına mesaj tepkileri özelliğinin ne zaman ulaşacağını bilmiyoruz. Platform, bazen bunun gibi yeni özellikleri aylar önce test ediyor. Bununla birlikte, ekran görüntüsü iOS cihazdan alındı ancak platform, Android için beta sürümüne de mesaj tepkileri getirmeye çalışıyor.