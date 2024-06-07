Merakla bekleniyordu! Umreye gidecekler dikkat!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Umre tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, başvuruların 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Umre tarihlerine dair açıklamalarda bulundu.
Kutsal vazifesini yerine getimek isteyenler dört gözle umre tarihlerini beklemeye başladı. Erbaş, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"2024-2025 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde 22 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlıyor. Kutsal topraklara kavuşmak isteyen vatandaşlarımız 10 Haziran itibarıyla kayıtlarını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Yüce Rabbimiz çıkılacak bu kutlu yolu hayırlı ve mübarek eylesin."
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