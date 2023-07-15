Merakla bekleniyordu! Rashica'dan Fenerbahçe’ye cevap

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Kosovalı futbolcunun, transfer kararını kulübüne ilettiği bildirildi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılılarda kiralık forma giyen ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Milot Rashica'yı listesine aldı.

Öte yandan Kosovalı yıldızın transfer kararı da belli oldu. Galatasaray'da görüşmelerin sürdüğü Milot Rashica için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmişti.

Kosovalı oyuncu, kulübü Norwich City'ye bir kez daha Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

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27 yaşındaki kanat, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka yerde oynamak istemiyorum. Galatasaray'ın teklifini kabul ederseniz giderim" dedi.

Norwich'in istediği rakamı düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Rashica'nın isteğinin transferde önemli rol oynayacağını düşünüyor.