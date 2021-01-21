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Medya Merakla bekleniyordu, ilk paylaşım geldi! Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?
Medya

Merakla bekleniyordu, ilk paylaşım geldi! Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yer almayan Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılıp ayrılmadığına merak konusuydu. Farah Zeynep Abdullah Instagram hesabından set görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:22:00 -
Merakla bekleniyordu, ilk paylaşım geldi! Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. yeni bölümü 19 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle her hafta dikkatleri üzerine çeken dizi yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu.

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yer almayan Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılıp ayrılmadığına ilişkin sosyal medya tartışmalar başlamıştı.

Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisindeki diğer oyuncu Birkan Sokullu ile set ortamını paylaştı.

Paylaşılan görüntüler sonrası Farah Zeynep Abdullah’ın dizi çekimlerine devam ettiği yorumları yapıldı.

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