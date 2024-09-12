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Teknoloji Merakla bekleniyordu: Vivo X200 serisi tanıtım tarihi kesinleşti! Şimdi rakipleri düşünsün, dengeleri değiştirecek
Teknoloji

Merakla bekleniyordu: Vivo X200 serisi tanıtım tarihi kesinleşti! Şimdi rakipleri düşünsün, dengeleri değiştirecek

Yeniakit Publisher
2024-09-12 21:02:00 - 2024-09-12 22:51:18
Merakla bekleniyordu: Vivo X200 serisi tanıtım tarihi kesinleşti! Şimdi rakipleri düşünsün, dengeleri değiştirecek

Merakla beklenen Vivo X200 serisi tanıtım tarihi sonunda kesinleşti. Dengeleri değiştirecek seri önümüzdeki ay gibi resmi olacak tanıtılacak.

Vivo, merakla beklenen X200 serisi için tanıtım tarihi verdi. Resmi postere göre X200 serisi 14 Ekim tarihinde Çin’in Peki kentinde resmi olarak tanıtılıyor. Serinin X200, X200+ ve x200 Pro olarak 3 modelle gelmesi bekleniyor. Bu tanıtılacak üç amiral gemisi cihaz, MediaTek’in yakında tanıtılacak Dimensity 9400 yonga setiyle desteklenecek.

Vivo X200 Serisi Tanıtım Tarihi 14 Ekim

Önümüzdeki ay tanıtılacak X200 serisine ait 3 modelde de düz ekran bulunacak. Bunun sebebi ise Vivo’nun anavatanı Çin’de kullanıcıların iPhone’dan geçerken düz ekranla daha kolaylık hissetmesi. Teknik özellik olarak düz X200 modelinde 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz tazeleme hızı destekleyen 6,3 inç LTPO düz OLED ekran bulunacak. X200 Pro’da ise 1.5K çözünürlüklü 6,7 ve ya 6,8 inç mikro kavisli ekran yer alacak.

Kamerada X200’de OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, geniş açılı lens ve 3x optik zooma sahip 70mm periskop telefoto kamera bulunacak. X200 Pro’da ise 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 200 megapiksel periskop telefoto lens yer alacak. Tüm seri Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile çalışacak. Pil tarafında X200’de 90W hızlı şarj destekli 5.600 mAh batarya, X200 Pro’da ise 6.000 mAh bataryaya yer verilecek. X200 serisi ayrıca Blue Crystal teknolojisi, özel sensöre ve görüntüleme çipine sahip olacak.

Kamerada X200’de OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, geniş açılı lens ve 3x optik zooma sahip 70mm periskop telefoto kamera bulunacak. X200 Pro’da ise 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 200 megapiksel periskop telefoto lens yer alacak. Tüm seri Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile çalışacak. Pil tarafında X200’de 90W hızlı şarj destekli 5.600 mAh batarya, X200 Pro’da ise 6.000 mAh bataryaya yer verilecek. X200 serisi ayrıca Blue Crystal teknolojisi, özel sensöre ve görüntüleme çipine sahip olacak.

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