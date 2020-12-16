  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Merakla beklenen Nokia 5.4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Teknoloji

Merakla beklenen Nokia 5.4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Akıllı telefon üreticisi Nokia, orta segment yeni Android akıllı telefonu Nokia 5.4'ü resmen tanıttı. Peki Nokia 5.4 özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:46:00 -
Merakla beklenen Nokia 5.4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren akıllı telefon üreticisi Nokia, bir süredir merakla beklenen orta segment yeni Android akıllı telefonu Nokia 5.4'ü resmen tanıttı. Nokia 5.3'e nazaran bazı avantajlara sahip olan Nokia 5.4, fiyatıyla da dikkat çekti. Peki Nokia 5.4 neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Nokia 5.4, 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekranla geldi. Bu ekran sol üst köşesinde bir kamera deliği taşıyor. Burada telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun içine baktığımızda ise bizi Snapdragon 662 işlemcisi karşılıyor. 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı sunan telefon, microSD kart desteğine de sahip. Nokia 5.4 gücünü ise 4.000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Telefonun arkasında 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik kamerası olmak üzere dairesel çerçevede dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor.

Nokia 5.4 fiyatı

Nokia 5.4'ün fiyatı Avrupa için 189 euro olarak belirlendi. Ancak cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...
Dünya

Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...

Lübnan'da yayın yapan bir gazete, İsrail güçlerinin Jiyeh kasabası yakınlarına asker çıkardığını yazdı. Yaşanan gelişme sonrası Hizbullah al..
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay