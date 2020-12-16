Merakla beklenen Nokia 5.4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren akıllı telefon üreticisi Nokia, bir süredir merakla beklenen orta segment yeni Android akıllı telefonu Nokia 5.4'ü resmen tanıttı. Nokia 5.3'e nazaran bazı avantajlara sahip olan Nokia 5.4, fiyatıyla da dikkat çekti. Peki Nokia 5.4 neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

Nokia 5.4, 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekranla geldi. Bu ekran sol üst köşesinde bir kamera deliği taşıyor. Burada telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun içine baktığımızda ise bizi Snapdragon 662 işlemcisi karşılıyor. 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı sunan telefon, microSD kart desteğine de sahip. Nokia 5.4 gücünü ise 4.000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Telefonun arkasında 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik kamerası olmak üzere dairesel çerçevede dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor.

Nokia 5.4 fiyatı

Nokia 5.4'ün fiyatı Avrupa için 189 euro olarak belirlendi. Ancak cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.