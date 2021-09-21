Merakla beklenen iOS 15'in yeni özellikleri

Teknoloji devi Apple, iPhone'un merakla beklenen işletim sistemi iOS'un yeni sürümü iOS 15'i yayınladı. Saat 20:00 itibariyle Türkiye'deki kullanıcılara sunulan güncellemede bir çok yenilik bulunuyor.

Amerikalı teknoloji devi Apple'ın milyonlarca kullanıcıya sunduğu yeni özellikler:

Facetime

FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşabileceksiniz. Birlikte TV programları ve filmleri izlemenizi ya da müzik dinlemenizi sağlayacak SharePlay özelliği, uzaktaki aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yeni bir yolunu sunacak.

Uzamsal ses

Konuşan her kişinin sesi, ekranınızda konumlandıkları yerden geliyormuş gibi duyuluyor. Bu da sohbetlerin daha doğal ve akıcı olmasına yardımcı oluyor.