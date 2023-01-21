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Medya Merak etme! Boyunun ölçüsünü almana az kaldı Deniz Zeyrek
Medya

Merak etme! Boyunun ölçüsünü almana az kaldı Deniz Zeyrek

Muhalefetin amigoluğunu yapmaktan başka bir işe yaramayan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, altılı masanın adayının seçimi rahat kazanacağını ima ederek boyunu aşan laflar etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 12:56:00 -
Merak etme! Boyunun ölçüsünü almana az kaldı Deniz Zeyrek

Muhalefetin amigoluğunu yapmaktan başka bir işe yaramayan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, altılı masanın adayının seçimi rahat kazanacağını ima ederek boyunu aşan laflar etti. 

Zeyrek, "Merak etme! Boyunun ölçüsünü almana az kaldı" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ben sokakta olan bir gazeteciyim. Her gün onlarca insanla sohbet ediyorum ve bu tartışmaların kimsenin umurunda olmadığını görüyorum. Millet, bütün bu tartışmaların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sonuçları olduğunun farkında. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olup olmayacağına da seçim takvimine de kararını vermiş durumda. YSK ne karar verirse versin. Millet kararını vermiş, sandığı bekliyor. Lafı fazla uzatmadan sözü, yetkiyi ve kararı millete bırakmakta fayda var."

 

 

 

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