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MEPAŞ’dan tarife değişikliği açıklaması

Meram Elektrik Perakende Satış A.

22 Mart 2019 Cuma 16:30
MEPAŞ’dan tarife değişikliği açıklaması

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) tarife değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.


’Kamuoyuna Duyuru’ başlığında yapılan açıklamada şöyle denildi; "EPDK’nın 27/10/2016 tarihli kararına göre, 30/12/2015 tarih ve 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının; (2) Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;


Gündüz dönemi: Saat 07-18, Puant dönemi: Saat 18-23, Gece dönemi: Saat 23-07 olarak Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise Gündüz dönemi: Saat 06-17, Puant dönemi: Saat 17-22, Gece dönemi: Saat 22-06 olarak uygulanır.


Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca; Gündüz dönemi: Saat 06-17, Puant dönemi: Saat 17-22, Gece dönemi: Saat 22-06” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir. Uygulamalarımız yukarıdaki EPDK kararı çerçevesinde yapılmaktadır."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:30
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