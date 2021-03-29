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Yerel Menzil'de korkutan yangın
Yerel

Menzil'de korkutan yangın

Adıyaman'ın Menzil köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:02:00 -
Menzil'de korkutan yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde bir binanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, ekiplere haber verdi.

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangın büyümeden kontrol atına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Soğutma çalışmalarının ardında, binadaki maddi hasar açığa çıktı.

Binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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