Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni İstanbul’da mı? Menzil Şeyhi kimdir? Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa’nın (S.A.V) ehli beytinden yani soyundan olan Nakşibendi-Halidi kolunun Menzil şubesinde milyonlarca insanı İslam’a, Kur’an ve sünnete davet eden Allah dostlarından, Saadatı Kiramların günümüzdeki son halkası Gavsı Azam Seyyid Abdulhekim El Hüseyni’nin evladı, ağabeysi aynı zamanda Şeyhi olan Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni’nin kardeşi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil Köyün’de irşad vazifesini sürdüren Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni İstanbul’da gelip gelmediği sevenleri tarafından merak ediliyor. Seyyid Abdulbaki’nin İstanbul’a gelişi milyonları sevindirdi.

Peygamberimizin (Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed) soyundan olan Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hz. İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hazretlerinin zevcesi geçtiğimiz haftalarda vefat etmişti. Semerkand Vakfı'ndan yapılan açıklamada Seyyid Abdülbaki Erol Hazretlerinin zevcesi Sohbet Erol'un vefat ettiği duyrulmuştu. Semerkand Vakfı'nın yaptığı açıklama'da "Kıymetli büyüğümüz S. Abdülbaki Elhüseyni hazretlerinin mübarek zevceleri ahirete irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin." şeklinde duyurulmuştu. Abdulbaki El-Hüseyni Hazretlerinin zevcesi Menszil’de Markad-ı Şerif’e defnedilmişti.

Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni (k.s.) kimdir?

Bilvanis, Siyanüs, Taruni, Havil, Dilibey, Nurşin, Kasrik ve Gadir köylerinden soluklayarak Menzil'i irşat yurdu edinen Gavs Abdülhakim ve oğulları (Seyda Muhammed Raşit ve Gavsı Sani Abdulbaki Hz.leri) kıyamete dek sürecek irşad faaliyeti sergilemektedirler. Peygamber soyundan gelen bu aile, Şah-ı Nakşibendi (k.s.)'ın Kasr-ı Arifan'da başlattığı irşadın ikincisini her türlü çileye rağmen, devam ettirmektedirler. Bu yüzden Menzil'e Seyda Muhammed Raşit (k.s.) dönemine ikinci Buhara demiştir. Seyda Hazretleri (k.s.), Peygamber soyundan gelen Evlad-ı Resuldür. Dahası soy ağacı bakımdan Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) 30’ncu göbekten torunudurlar. Bu yüzden O; ehl-i beyt neslinden olmanın şuuruyla hayatını tanzim eden büyük bir zattı. Gerek Gavs Abdülhakim Elhüseyni (k.s) gerek Seyda Muhamed Raşit ve gerekse Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz.lerinin bu yerlerde Allah'ın rızasını kazanmaktan başka gayeleri olmamıştır. Rıza-ı Bari hayatlarının parçası olmuş ve bu uğurda diyar diyar gezmişler ve bu uzun yürüyüşten sonra , Menzil en son durakları olmuş. Böylece göç ve hicret hayatını yaşayarak Resulüllah'a mutabaat yaptılar.