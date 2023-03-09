Menzil Cemaati neden hedefte? İşte Buhara Evleri'ne ilişkin iftiranın gerçek yüzü

Menzil Cemaati, anne ve babası olmayan bin 100 depremzede çocuğu Buhara Evleri'ne yerleştirdiği gerekçesi ile hedefe kondu.

Birgün ve Cumhuriyet gibi tarikat düşmanlarının hedef gösterdiği Menzil Cemaati hakkında linç kampanyası hızla yayıldı.



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Menzil'i hedefe koyanların ellerindeki suç gerekçesi ise bazı çocukların şehadet parmaklarını havaya kaldırıp fotoğraf çektirmeleri oldu.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan cemaatten bir yetkili ise işin aslının bambaşka olduğunu anlattı.

'Anne babası başında olmayan tek bir çocuk yok'

Menzil Köyü'nde anne ve babası olmayan bir tek çocuğun bile bulunmadığını belirten cemaat yetkilisi, Buhara'daki devremülk sahiplerinin, haklarını depremzedelere devrettiklerini açıkladı.

Öte yandan Buhara Evleri'ne kabul edilen ailelerin, gerçekten depremzede olup olmadıklarının titizlikle incelendiğini belirten Menzil Cemaati yetkilisi, misafir edilen depremzedelerin kimlik bilgilerinin Jandarma'ya iletilerek durumlarının da Emniyet tarafından sorgulatıldığını söyledi.

Kayıt dışı kimsenin kalma imkanının olmadığı Buhara Evleri'nde depremzedelere; yaşam tarzı ve inançları sebebi ile hiçbir ayrım yapılmadığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı denetimde bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkililerinin de köye giderek denetimde bulunduğunu belirten Menzil Cemaati yetkilisi, yasa dışı bir durumlarının olmadığını vurgularken, Adıyaman'a; su tankları başta olmak üzere, kışlık kıyafet, gıda ve birçok temel ihtiyaç malzemesinin ulaştırılmaya devam ettiğini anlattı.

Menzil Cemaati yetkilisi iftira ile hedef alındıklarını ve kendilerini hedef alanların amaçlarının üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu söyledi. Yetkili son olarak, "Bu iftiralar tarikat ve cemaatlere olan düşmanlık sebebiyledir." dedi.