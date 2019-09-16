Menteşe’de iş hanında yangın Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir işhahında çıkan yangında boş binanın içindeki klima tamamen yandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Naz-Se işhanınn en alt katında bulunan boş binadaki yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası binada yapılan incelemede, bine içindeki klimanın yandığı ve yangının da klimadan çıktığı açıklandı. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.