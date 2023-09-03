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Yerel Menteşe’de ev yangını
Yerel

Menteşe’de ev yangını

Yeniakit Publisher
2023-09-03 13:32:00 -
Menteşe’de ev yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kırsal Kuzluk Mahallesinde içinde kimsenin oturmadığı evde çıkan yangında ev büyük hasar gördü.

Kuzluk Mahallesinde saat 10.00 sıralarında içinde kimsenin oturmadığı evde yangın başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine itfaiye, arazöz, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın, orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen evdeki eşyalar zarar gördü, yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

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