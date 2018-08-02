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Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır?

Menisküsler diz üzerinde bulunan ve insanlara birçok fayda sağlayan yapılardır. Kaval ve uyluk kemiğinin daha sağlıklı çalışmasını sağlayıp şok etkisini engellemekte ve diz üzerine binen ağırlığın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamaktadır.

02 Ağustos 2018 Perşembe 23:39
Menisküs yırtığı nasıl anlaşılır?

İlk olarak menisküs yırtıldığı zaman "pop" şeklinde bir ses duyulabilmektedir. Genel olarak menisküs yırtıldığı zaman hemen diz üzerinde problemler gözlenmez. Fakat bir süre sonra diz sertleşmeye ve şişmeye başlar. Ayrıca menisküs yırtıklarında şişme ve sertleşmenin yanı sıra şiddetli ağrılar da gözlenebilmektedir. Diz bölgesinde şişme, sertleşme ve ağrı menisküs yırtığının en büyük belirtileri arasında yer almaktadır.

Kişiler yavaş yavaş yürümede zorluk çekme hissi yaşarlar. Çünkü diz bölgesi kitlenmeye başlar ve hareket yeteneği kısıtlanır. Diz bölgesindeki eklemler normal görevlerini yapamamaya başlarlar.

Menisküs yırtıklarının en büyük belirtilerinden bir tanesi de diz içerisinde sıvı birikmesidir. Buna ek olarak kişiler dizlerinde sıvı akışı hissederler. Dizde sıvı akışının hissedilmesi büyük ihtimal ile menisküs yırtığının habercisi olmaktadır. Böyle bir durum gözlendiği zaman en kısa süre içerisinde doktora görünülmesinde fayda vardır.

Menisküs yırtıklarının tedavisinde erken tanı koyulması oldukça önemlidir. İnsanlar arasında yapılan diz bölgesindeki ağrıları hafife almak yanlış bir davranıştır. Kıkırdak yapının uzun süre boyunca yırtık kalması ve herhangi bir tedavinin uygulanmaması diz üzerinde kireçlenme gibi problemlere yol açmaktadır.

Bu yüzden dizde ağrı, şişme ya da sertleşme gözlendiği zaman en kısa süre içerisinde doktora görünülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ufak bir yırtık büyük problemlere neden olabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 23:39
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