Menfaat yüzünden birleştiler... İki yüzsüz!

yeniakit.com.tr Türkiye düşmanlığı, teröristbaşı Fetullah Gülen ve ABD Başkanı Donald Trump’ı birleştirdi.

Melania Trump FETÖ okulunu öve öve bitiremedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, iki gün önce, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki sözleşmeli okullarından biri olan DOVE School’a ziyaret gerçekleştirmiş, okulu öve öve bitirememiş ve personeli yere göğe sığdıramamıştı. Melania Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni misafir eden Tulsa’daki DOVE School’un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.

Melaina Trump’tan 3 gün önce skandal ziyaret!

Teröritbaşı Gülen’in “sağ kolu” Mevlüt Hilmi Çınar’ın, Melaina Trump’ın DOVE School’a gerçekleştirdiği ziyaretten 3 gün önce, Donald Trump’ın inzivaya çekildiği “Kış Beyaz Evi” olarak bilinen sarayda ağırlandığı ortaya çıktı. Çınar, Trump’ın sarayında çektirdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“Chris ile Mar-a-Lago’da ne mükemmel bir vakit! Güzel şirket, hoş sohbet ve sıcak atmosfer… Sadece kulüpteki değil Newsmax’in merkezindeki gün boyu konukseverliği için arkadaşıma teşekkürler.”

İşte o paylaşımlar:

FETÖ Trump’a, Trump FETÖ’ye karşıydı!

2016’da Donald Trump ve Hillary Clinton’ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde, FETÖ Clinton’ı desteklemişti. Örgütün Hillary Clinton için bağış yaptığı, seçim sürecinde yürütülecek kampanyalara fon sağladığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Donald Trump seçildikten Türkiye lehine açıklamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiğini söylemişti. 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da konuşan Trump, “Yaşananları tersine çevirebildiği için Erdoğan’ı çok takdir ediyorum. Bazıları darbe girişiminin tertip olduğunu söylüyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum.” demişti.

Menfaat birleştirdi!

ABD’nin Türkiye aleyhine açık faaliyet yürüttüğü ve özellikle PKK/YPG konusunda ayrı düştüğü dönemde FETÖ’ye yakınlaşması dikkat çekti. Bu durum, “Menfaat yüzünden teröristler ve terör hâmileri birleşti.” yorumlarına neden oldu.