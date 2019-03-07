0553 313 94 23

Menfaat yüzünden birleştiler... İki yüzsüz!

FETÖ, ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın rakibi olan Hillary Clinton’ı desteklemiş, seçim kampanyaları için fon sağlamıştı. Trump’ta seçim sürecinde, Türkiye’nin yanında olduğunu söylemişti. Yüzsüz Feto ve Trump, söz konusu menfaat olunca birleşti, ortak hareket etmeye başladı!..

07 Mart 2019 Perşembe 15:19
Menfaat yüzünden birleştiler... İki yüzsüz!

 yeniakit.com.tr  Türkiye düşmanlığı, teröristbaşı Fetullah Gülen ve ABD Başkanı Donald Trump’ı birleştirdi.

Melania Trump FETÖ okulunu öve öve bitiremedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, iki gün önce, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki sözleşmeli okullarından biri olan DOVE School’a ziyaret gerçekleştirmiş, okulu öve öve bitirememiş ve personeli yere göğe sığdıramamıştı. Melania Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni misafir eden Tulsa’daki DOVE School’un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.

Melaina Trump’tan 3 gün önce skandal ziyaret!

Teröritbaşı Gülen’in “sağ kolu” Mevlüt Hilmi Çınar’ın, Melaina Trump’ın DOVE School’a gerçekleştirdiği ziyaretten 3 gün önce, Donald Trump’ın inzivaya çekildiği “Kış Beyaz Evi” olarak bilinen sarayda ağırlandığı ortaya çıktı. Çınar, Trump’ın sarayında çektirdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak şu notu düştü:

Chris ile Mar-a-Lago’da ne mükemmel bir vakit! Güzel şirket, hoş sohbet ve sıcak atmosfer… Sadece kulüpteki değil Newsmax’in merkezindeki gün boyu konukseverliği için arkadaşıma teşekkürler.”

İşte o paylaşımlar:

FETÖ Trump’a, Trump FETÖ’ye karşıydı!

2016’da Donald Trump ve Hillary Clinton’ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde, FETÖ Clinton’ı desteklemişti. Örgütün Hillary Clinton için bağış yaptığı, seçim sürecinde yürütülecek kampanyalara fon sağladığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Donald Trump seçildikten Türkiye lehine açıklamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiğini söylemişti. 15 Temmuz darbe girişimi hakkında da konuşan Trump, “Yaşananları tersine çevirebildiği için Erdoğan’ı çok takdir ediyorum. Bazıları darbe girişiminin tertip olduğunu söylüyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum.” demişti.

Menfaat birleştirdi!

ABD’nin Türkiye aleyhine açık faaliyet yürüttüğü ve özellikle PKK/YPG konusunda ayrı düştüğü dönemde FETÖ’ye yakınlaşması dikkat çekti. Bu durum, “Menfaat yüzünden teröristler ve terör hâmileri birleşti.” yorumlarına neden oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:19
  1. Melania Trump
  2. Donald Trump
  3. FETÖ
  4. Mevlüt Hilmi Çınar
  5. DOVE School

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi
    1. Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını..
    2. Marmara'da sıcaklık artacak
    3. Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle..
    4. Konya'da taşlı kavga
    5. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    6. Numan Kurtulmuş'tan çağrı: Siz terör..
    7. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
    8. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
    9. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
    10. Kandil tarihleri dini günler ve..
    11. AK Partili vekiller adaylara destek..
    12. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
    13. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    14. Alan, şoför esnafının dertlerini..
    15. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
    16. Ali Küçükaydın’ın acı günü
    17. Öğrenciler NASA ile buluştu
    18. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
    19. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
    20. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
    21. Antalya'da ambulansın çarptığı kişi..
    22. İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki..
    23. Zihniyet değişikliğinde medya çok..
    24. KMÜ Muay Thai Takımı Türkiye ikincisi..
    25. BTP Adayı Özkar, MÜSİAD Kilis Şubesini..
    26. ABD'li kadın senatör: Askerde tecavüze..
    27. Ankara'da trafik kazası: 1’i ağır 3..
    28. Lider Medipol Başakşehir,..
    29. Resmi başvuru yapıldı! Bir ülke..
    30. Başkan Kara’nın 8 Mart kutlaması
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar