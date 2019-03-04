Menevşe: "Nitelikli eleman sorununu meslek liseleriyle çözeceğiz"

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçileceğini belirterek, "81 ilde 81 meslek lisesi odalarımızın koordinasyonuna veriliyor. Adana’da biz Motor Meslek Lisesi ile çalışacağız" dedi.

Menevşe, Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısında, ATO’nun üyelerine verdiği hizmet kalitesini artırma çalışmalarının sonucunda başarılı olduklarını ve bundan da büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Hizmet kalitemizin artan sürekliliği, üye ve tüm paydaşlarımıza sağladığı fayda tescillenmiştir. Akreditasyon çalışmaları kapsamında yoğun çaba sarf eden, çok ciddi bir performans göstererek emek veren başta genel sekreterlik ve oda çalışanları olmak üzere, Akreditasyon İzleme Komitemize, yönetim kuruluma, meclisimize ve meslek komitelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara’da 2 gün süren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda Bakanlarla bir araya geldiklerini ve sektör meclislerinin kendi alanlarında öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerini sunduğunu belirten Menevşe, “TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen şuraya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer bakanlıkların bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda 61 sektör meclisi temsilcileri söz alarak, sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini sundu. Şuraya bine yakın iş insanı katıldı. Sektör meclislerinin kendi alanlarında öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerini bir araya getirilen toplantıda son 2-3 ayda kurda ve faizde olumlu gelişmeler yaşandığı ekonominin daralmadan yavaş yavaş kurtulması konusuna değinildi. Hükümet içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntının aşılması için sürekli düzenleme ve imkanlar sunuyor. Bu imkanları iyi değerlendirmeli ve sıkıntılı sürecin aşılmasına katkıda bulunmalıyız” diye konuştu.

26 Şubat Salı günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirilen Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreninden de bahseden Menevşe, yıllardır firmaların çalıştıracak nitelikli eleman bulamadığından şikayet ettiğini ancak bu protokolle özel sektörün yıllardır dile getirdiği mesleki eğitim ve nitelikli eleman sorununa çözüm getirildiğini kaydetti.

Menevşe, vatandaşların ülkenin her yanında gençlerin işsizlikle boğuştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Dışarıda talep gören nitelikler, meslek liselerinde tam olarak öğretilemiyor. Bu yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Almanya gibi ülkeler bu konuyu çözmüşler. Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmişler. Genç nüfusumuz var diye övünüyoruz. Ama aslında bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. Mesleksiz olduğu için birçok gencimiz işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek açısından gençlerimiz için de iş dünyası için de büyük bir risk. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Protokolle 81 ilde 81 meslek lisesi odalarımızın koordinasyonuna veriliyor. Adana’da biz Motor Meslek Lisesi ile çalışacağız. Bu projeyle meslek liselerinin laboratuar, AR-GE, test donanımları Odalarımızca yenilenecek, eğitim müfredatları odamızca belirlenecek, öğrencilere işletmelerimizde staj ve işbaşı eğitim imkanı sunacağız ve neticede bu okul biz neye ihtiyaç duyuyorsak ona uygun eğitim verecek. Böylelikle uzun yıllardır dile getirilen mesleki eğitim meselesinde önemli bir mesafe alacağız.”