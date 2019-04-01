Menevşe: "4,5 yıllık kesintisiz icraat dönemine giriyoruz"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, ’’Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürme ve yeni istihdam alanları oluşturması için cari açık sorununu çözmesi, ihracata dönük, katma değeri yüksek yatırımlar gerçekleştirmesi gerekiyor’’ dedi.

ATO Başkanı Menevşe, yaptığı açıklamada, pazar günü yapılan seçimlerde seçilen yerel yöneticileri kutladı. Tekrar hızla ekonomiye odaklanma zamanı olduğunu ifade eden Menevşe, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Öncelikle seçimlerin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Göreve başlayacak belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı kutluyorum. Önümüzde seçimsiz 4,5 yıl var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Kesintisiz bir icraat dönemi yaşayacağız. Ekonominin daha da güçlendirilmesi için yapısal reformlar gündeme gelmelidir. Yine bu dönemde tasarruf, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın geliştirilmesi için gereken düzenlemelerin ve tedbirlerin alınacağını, dengeli ve istikrarlı bir büyüme yakalayacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.