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Menenjitin en tehlikeli türüne karşı 'aşı olun' uyarısı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, menenjit hastalığının beyni saran zararların iltihaplanmasıyla oluşan ve erken evrede tedavi edilmediğinde sakat bırakan hatta öldüren, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon olduğunu söyledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:29
Menenjitin en tehlikeli türüne karşı 'aşı olun' uyarısı

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresine katılan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, menenjit hastalığının beyni saran zararların iltihaplanmasıyla oluşan ve erken evrede tedavi edilmediğinde sakat bırakan hatta öldüren, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon olduğunu söyledi.

Menenjitin en ağır ve tehlikeli türü meningoko

Menenjitte 3 bakterinin etkin rol üstlendiğini ve Türkiye’de yapılan karma aşılarla iki mikrobun yaptığı hastalığın azaldığını anlatan Kurugöl, menenjit türleri içinde en ağır ve tehlikeli türün de meningokok olduğunu kaydetti. Meningokok aşısının da Türkiye’de uygulanmaya başlandığını ancak rutin aşı şemasında yer almadığını belirten Kurugöl, insanların ücretli olarak alıp, sağlık ocaklarında uygulatabildiklerini kaydetti. “Sakat bırakan hatta öldüren bir hastalığı ortadan kaldırmak istiyorsak meningokoka karşı da aşı yaptırmamız lazım” diyen Kurugöl, herkesin çocuğuna bu aşıyı yaptırmasını ısrarla önerdi.

Kurugöl, toplumda Suriyeli göçmenler nedeniyle menenjit vaka sayısında artış olduğu yönünde bir algı oluşturulduğunu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Meningokok mikrobunun yaptığı menenjitin bulgularının başlangıç döneminde çok net görülemediğini ifade eden Kurugöl, hastalığın nezle, kırgınlık, ateş, kusma, ishal gibi şikayetlerle başlayabildiğini ve bu açıdan farklı teşhisler konulabildiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:29
  1. Antalya
  2. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi
  3. Prof. Dr. Zafer Kurugöl
  4. menenjit
  5. karma aşı
  6. meningokok
  7. Meningokok aşısı
  8. sağlık ocakları
  9. Suriyeli göçmenler
  10. Meningokok mikrobu
  11. nezle

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