Menenjit! Öneren uzman isim bunları söyledi: 2- 3 ay altında kalan, küçük yenidoğanlara temas!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çağlar Erol, menenjit hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Menenjitin beyin zarı iltihabı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Erol, “Beraberinde ateş, bulantı, kusma, bilinç değişikliği, nöbet gibi bilinci etkileyen; çocuğun büyümesini, gelişmesini, beyin fonksiyonlarını etkileyen sonuçlar ortaya çıkarılabilen ciddi bir hastalıktır. Bulaşıcı virüsler, bakterilerle birlikte ortaya çıkan bir durumdur. Menenjiti yapan sadece bir mikrop yoktur. Birden fazla mikrobun neden olduğu bir durumdur. Bu mikropların hemen hepsi solunum yoluyla ve daha sonra da damlacık enfeksiyonuyla ortaya çıkabilir” diye konuştu.

"TEMEL HİJYEN KURALLARINA UYMAK ÖNEMLİ"

Menenjitten korunmak için diğer hastalıklardan korunmak için ne yapılıyorsa aynısının yapılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Erol, “Temelde bunu yapabileceğimiz en kolay iki yöntem, aşı ve temizliktir. Bu hem cildin temizliğinin sağlanması (ellerin yıkanması) hem de solunum yollarının mesafesini ayarlayıp, maske kullanarak ortamın temizliğini sağlamak şeklinde olmalıdır. Aslında temel temizlik ve korunma ilkelerini yerine getirirsek, menenjitten de mümkün olduğunca korunmuş olacağız” dedi.

"Enfeksiyonu olanlar yenidoğan bebeklere yaklaşmamalı"

Cilt enfeksiyonu olan erişkinlerde bulaş yöntemi dokunmayla olduğu için bebeğin öpülmesinin enfeksiyonun da bulaşmasına neden olacağını işaret eden Uzm. Dr. Erol, “Cilt enfeksiyonlarında da menenjit yapan etkenler vardır. Dolayısıyla, hasta bir kişi nasıl çocuklardan uzak duruyorsa, nezle, grip olan bir kişi de yenidoğanlara, özellikle de 3 aydan küçük bebeklere karşı dikkatli olmalıdır. Dudağında uçukları ve cilt enfeksiyonları olan insanlar, özellikle yenidoğanlara ve 3 aydan küçük bebeklere dikkatli yaklaşmalıdır. Mümkünse enfeksiyonları ortadan kalkıncaya kadar da onlarla temas etmemelidirler. Evde de maske takmalı ve ellerini sürekli olarak yıkamaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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SEVGİ UYARISI

Türkiye’de geleneksel alışkanlıklar olduğuna değinen Uzm. Dr. Erol, “Sevginin ifadesi bizde dokunarak oluyor. Erişkinde de, çocukta da bu geçerli. Hatta, ‘seni yerim’ diye bir tabir var. Çok sevdiklerimize kullanıyoruz. Dolayısıyla, bizim geleneklerimiz buna çok uygun, çok yatkın olsa da enfeksiyonu, daha sonra da hastalığı taşımada, bulaştırmada, başka yere götürmede dikkat edeceğimiz basamaklar her zaman aslında aynıdır. Hijyen, mesafe ve eğer enfeksiyonumuz varsa, maske kurallarına uymak, her zaman ellerimizi yıkayarak hem çocuklarımızı hem de kendimizi korumalıyız. Aşıları zamanında yaptırmaya da çok dikkat etmeliyiz” dedi.

"3 ay altına dikkat"

Menenjitin zaman zaman büyük çocuklarda da görülebildiğini işaret eden Uzm. Dr. Erol, özellikle 1 yaş altında ciddi seyredebildiğini söyledi. Bir sürü etkenin menenjiti ortaya çıkarabildiğini belirten Uzm. Dr. Erol, “Bizim için en önemli, en ciddi vakaların görüldüğü yaş grubu 3 aydan küçük çocuklardır. 3 ay altı zaten herhangi bir enfeksiyon için bile çok ciddiye alınması gereken bir yaş aralığıdır. Dolayısıyla, menenjitler için de bu yaş grubundaki çocuklarımızda ekstra hassasiyet gösteririz” ifadelerini kullandı.

"MENENJİT CİDDİYE ALINMALIDIR"

Menenjitin çeşitli komplikasyonları neden olduğuna değinen Uzm. Dr. Erol, “Özellikle hangi mikroptan ortaya çıktığıyla ilişkili olarak farklı komplikasyonlar oluşturabilir. Sadece ateşle ortaya çıkabilir ve o şekilde tedavi olabilir. Bilinç bozukluğuna neden olabilir, nöbet geçirtebilir. Nöbetin ertesinde de çocuğun beyinsel fonksiyonlarını negatif etkileyecek, hayat boyu problemler çıkarabilecek durumlar ortaya çıkarabilir. Çok hafif ateşle de atlatılabilir. Hayatı ciddi oranda zorlaştıracak sonuçlara da neden olabilir. Dolayısıyla, menenjitin ciddiye alınması gerekir. Hastane dışında ciddi ateşin görüldüğü durumlarda, çocukta bilinç değişikliği olan durumlarda hemen bu durum hekimiyle iletişime geçirerek çözülmeye çalışılmalıdır. Çocuğun ateşi düşmüyorsa vakit kaybetmeden hastaneye getirilmelidir. Çocukta ateş hastaneye geldiğinde görüldüyse de biz menenjit açısından bu durumu çok ciddiye alarak hemen erken enfeksiyon tedavisine başlarız” açıklamasında bulundu.