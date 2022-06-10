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Dünya Menenjit salgını 65 kişiyi öldürdü!
Dünya

Menenjit salgını 65 kişiyi öldürdü!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 65 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 10:07:00 -
Menenjit salgını 65 kişiyi öldürdü!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 65 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının etkili olduğu Jigawa eyaletinde geçen aydan bu yana 280 menenjit vakası tespit edildiği belirtildi.

Nijerya-Nijer sınırındaki bölgede yaşanan salgın nedeniyle, 65 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölgede salgını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Jigawa Eyaleti Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Malam Samaila Mahmud, eyaletin birçok bölgesinde salgın nedeniyle çok sayıda kişinin işitme duyusunu kaybettiğini, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Menenjit nedir?

Beyin zarının enfeksiyonuna menenjit denmektedir. Menenjit değişik bakterilerle meydana gelebilir.

Ateş, baş ağrısı, ensede sertlik, tepkisizlik, bilinç bulanıklığı, havale, titreme, eklem ağrıları menenjit belirtileri arasındadır.

Menenjitler, kabakulak, herpes virüs, pnömokok, meningokok, H. influenza b tipi bakterileri, mantar ve parazit kaynaklı olabilir. Bunun yanında tam tedavi edilmemiş orta kulak iltihabı, sinüzit, mastoidit gibi enfeksiyonlardan sonra görülebilir.

Menenjit bulaşıcı bir hastalıktır. Öksürme, hapşırma ile bulaşabilir. Virüs veya bakteriler solunum yolu, kulak yoluyla vücuda girebilir, bu şekilde beyne ulaşarak enfeksiyona neden olabilir.

(İLKHA)

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