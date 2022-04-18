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Yerel Menenjit hastasının imdadına 112 hava ambulansı yetişti
Yerel

Menenjit hastasının imdadına 112 hava ambulansı yetişti

112 hava ambulansı, Adana’nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve menenjit şüphesi ile tedavi altına alınan 63 yaşındaki hasta için havalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 19:52:00 - 2022-04-18 20:14:44

Adana’nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve menenjit şüphesi ile tedavi altına alınan 63 yaşındaki hasta için Adana’dan hava ambulansı Kozan’a geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve tedavisi için acil olarak Adana’ya sevki gereken 63 yaşındaki hasta için hava ambulansı Kozan şehir stadına iniş yaptı.

Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi

Sağlık ekipleri tarafından Kozan şehir stadyumuna getirilen hasta, helikopter ambulansa taşınarak Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

 

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