Menenjit hastasının imdadına 112 hava ambulansı yetişti
112 hava ambulansı, Adana’nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve menenjit şüphesi ile tedavi altına alınan 63 yaşındaki hasta için havalandı.
Adana’nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve menenjit şüphesi ile tedavi altına alınan 63 yaşındaki hasta için Adana’dan hava ambulansı Kozan’a geldi.
Adana’nın Kozan ilçesinde rahatsızlanan ve tedavisi için acil olarak Adana’ya sevki gereken 63 yaşındaki hasta için hava ambulansı Kozan şehir stadına iniş yaptı.
Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi
Sağlık ekipleri tarafından Kozan şehir stadyumuna getirilen hasta, helikopter ambulansa taşınarak Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.