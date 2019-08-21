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Menenjit hastalıklarının yüzde 12’si ölümle sonuçlanıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
Menenjit hastalıklarının yüzde 12’si ölümle sonuçlanıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ayşe Sibel Tuğral, hangi mikropların menenjit hastalığına neden olduğunu açıklayarak yüzde 12’si ölümle, yüzde 33’ü ise kalıcı sakatlıkla sonuçlanan hastalık hakkında bilgi verdi.


VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sibel Tuğral, Türkiye’de 2017-2018 yıllarında menenjitin görülme sıklığının 100 binde 4 ila 6 arasında değiştiğini belirtti.


Menenjit hastalığını nasıl bir hastalık olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Tuğral, “Menenjit, beyin zarları ve beyin dokusunun iltihabı anlamına gelir. Çok sayıda mikrop menenjithastalığınasebep olabilir. Ancak bu mikroplardan bakteri olanlar daha kötü huylu ve daha ölümcül seyirlidir.Bakateriyel menenjitlerin yüzde 90’ından 3 adet mikrop sorumludur. Bu mikroplar pnömokok, hemofilus influenza tip B ve meningokok’tur. Halihazırda ülkemizde iki adet menenjit mikrobunun aşısı devlet eliyle yapılmaktadır. Pnömokok ve hemoflius influenza devlet aşısı olarak yapılmaktadır” dedi.


Menenjit aşılarının ülkemizde zorunlu aşı kapsamında olmadığını söyleyen Tuğral, “Meningokok menenjit aşılarını ülkemizde isteyen aileler kendisi yaptırmaktadır. Meningokok menenjiti kötü bir hastalıktır. Menenjitin yüzde 12’si ölümle sonuçlanmaktadır, yüzde 33’ü ise kalıcı sakatlıkla sonuçlanmaktadır. Örneğin uzuv kaybı, işitme kaybı, konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü” diye konuştu.



Yeni doğan bebeklere yapılmasını öneriyoruz


Türkiye’de menenjit hastalığının görülme sıklığını aktaran Uzm. Dr. Ayşe Sibel Tuğral, “Dünya Sağlık Örgütü bir ülkede meningokok menenjiti 100 binde2’den fazla görülüyorsa o ülkede sık görüldüğünü söyler ve 100 binde 2’nin üzerinde görülen ülkelerde tüm bebeklerin aşılanmasını önerir. Türkiye’de ise 2017-2018 yıllarında meningokok görülme sıklığı 100 binde 4-6 arasında değişmektedir. Bu nedenle bu hastalığın aşısının yeni doğan bebeklere yapılmasını öneririz” dedi.


Yaşa göre doz değişiyor


Uzm. Dr. Tuğral, “Menenjit hastalığı ölümcül seyredebilen ve sekeli çok bir hastalık olması nedeni ile kesinlikle öneriyorum. Türkiye’de2017-2018 yılı meningokok menenjiti olgularının yüzde 52’sinden A, C, W135 ve Y alt tiplerinden biri sorumludur.Bu grubu 4’lü konjüge aşılar korumaktadır. Yüzde 48’inden B alt tipi sorumludur, bu grubu Türkiye’de tek marka olarak bulunan aşı korumaktadır. Oranların birbirine yakın olması nedeniyle her iki aşı da önerilmektedir. Çocuğunuzun bulunduğu yaşa göre aşının doz sayısı değişir. Aşı da bir yaş sınırı yoktur, istenen her yaş grubuna yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
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