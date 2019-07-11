Menemenspor'dan orta sahaya takviye



İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Pendikspor'dan Fatih Cerlek'i transfer etti. Menemenspor'dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Fatih Cerlek'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbola Balkan Yeşilbağlarspor'da başlayan ve Pendikspor'da profesyonel olan 23 yaşındaki Fatih Cerlek, TFF 2. Lig'de 85 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan İzmir temsilcisi, Belçika'nın Eupen altyapısından kaleci Ahmet Eymen Eryılmaz ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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