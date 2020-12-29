İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı.

Menemenspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpte yetişerek 15 yıl futbolcu olarak kariyerini sürdüren, 12 sene yardımcı antrenörlük yapan, bir yılı aşkın süredir de teknik direktör olarak görev üstlenen Laleci'nin karşılıklı anlaşılarak takımdan ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörlük görevini verdiğimiz kardeşimiz Cenk Laleci ile yollarımız anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini elinden geldiğince en iyi şekilde icra eden Cenk Laleci kardeşimize kulübümüze uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında her daim yanında olacağımızı bildiririz." ifadelerine yer verildi.

