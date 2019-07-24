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Menemen’de, muhtarlardan belediyeye ’halk meclisi’ tepkisi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un öncülüğünde kurulan Halk Meclisine üye alımında her mahalleden üyenin seçimle belirlenmesi uygulamasına ilçedeki mahalle muhtarları tepki gösterdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:14
Menemen’de, muhtarlardan belediyeye ’halk meclisi’ tepkisi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un öncülüğünde kurulan Halk Meclisine üye alımında her mahalleden üyenin seçimle belirlenmesi uygulamasına ilçedeki mahalle muhtarları tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "Bizler zaten seçimle göreve geldik. Bizim üstümüzde eş muhtar istemiyoruz. Bize Halk Meclisini bu şekilde anlatmadılar" denildi.


Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un katılımıyla geçtiğimiz ay Menemen Halk Meclisi kuruldu. Sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, toplumun farklı kesimlerinden katılımın yanı sıra mahallelerden de seçimle belirlenecek kişilerin halk meclisine dahil olması kararı alındı. Mahallelerde seçim yapılması uygulamasına tepki gösteren muhtarlar bir araya gelerek uygulamaya tepki gösterdi.


İlçedeki tüm muhtarlar adına yapılan basın açıklamasında, "Mahallelerde seçim yapılması yasal değil. Bizler zaten seçimle göreve geldik. Eş muhtar istemiyoruz. Bizi hiçe sayıyorlar. Katılım yeterli olmadığı bir ortamda muhtarların halk meclisi içinde olup olmaması ile ilgili kararın oylamaya sunulması asla kabul edilemez. Yapılan bu oylama ve alınan karar ülkemiz genelinde demokrasimizin temel taşları olan, aynı zamanda zor şartlarda görev yapmaya çalışan, kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü görevi yapan muhtarların onurlarını zedelemektedir. Hiçbir yasal dayanağı ve hukuki yaptırım gücü olmayan, yetki ve laf kargaşasından öteye gitmeyecek olan bu uygulamanın yöremize ve mahallelerimize katkı sağlayacağına inanmıyoruz. Aksine daha çok kargaşa ve huzursuzluğa sebep olacaktır. Demokrasimizin vazgeçilmez bir ilkesi olan seçim sistemi ile seçilen muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızın yasa ile sınırlandırılmış şekilde görev ve sorumlulukları vardır ve yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bunların harici yapılan her işin, alınan her kararın yasal dayanağı olmayacaktır. Ayrıca mahallerimizde her ne şekilde olursa olsun halk meclisine üye seçimi yapılmasına karşı olduğumuzu belirtiriz" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:14
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