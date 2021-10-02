Menemende kan donduran köpek vahşeti! Bu şiddet daha çok can yakacak

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İzmir Menemen'deki Yeşilpınar Mahallesi TOKİ evlerinde bir site sakini tarafından izin olmamasına rağmen beslenen pitbull köpekleri dehşet saçtı.

Dehşete düşüren görüntü!

Edinilen bilgilere göre, bir başka site sakini tarafından beslenen keçi, iki pitbull köpeği tarafından öldürüldükten sonra yendi. Dehşet anını amatör kameralarla kaydeden site sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Sitede sakinleri pitbull köpeği besleyen komşularını defalarca şikayet etse de bir sonuca ulaşamadı. Sitede yaşayanlar çocuklarını başıboş gezen pitbull köpekleri yüzünden yalnız başlarına dışarı çıkartamadıklarını belirtirken, "Çocuklarımızın başına bu köpekler yüzünden bir felaket gelirse bunun hesabını kime soracağız?" diyerek dert yandılar.

Genleri ile oynanarak laboratuvar ortamında üretildiği iddia edilen pitbull köpekleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ederken, yetkililerin bu tehdide karşı kör, sağır ve dilsizi oynaması hayretle karşılanıyor.