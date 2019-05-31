0553 313 94 23

Menemen Belediyespor kongresine ihtiyati tedbir kararı

31 Mayıs 2019 Cuma 19:23
Menemen Belediyespor kongresine ihtiyati tedbir kararı


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongresi için ihtiyati tedbir kararı verildi.

Kongrede başkan adayı olması beklenen ancak liste sunmayan Fikret Uzun'un Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesine genel kurul kararlarının iptali istemiyle açtığı davada, ara karar açıklandı.

Mahkeme, Fikret Uzun'un dava dilekçesinde belirttiği hususların ayrıntılı incelenmesi gerektiğini, kulüple ilgili usul ve yasaya aykırı şekilde üyelikten çıkarma iddialarının yer aldığı dosyaların araştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Bu nedenle, Menemen Belediyespor Kulübü Derneğinin 25 Mayıs 2019'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen tüm gündem maddelerinin icrasının durdurulması yönünde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiği aktarıldı.

Kulübün 25 Mayıs'ta gerçekleşen kongresinde, tek aday olarak seçime giren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin başkanlığa seçilmişti. Kongrede kulübün şirketleşerek Menemenspor Sportif Faliyetler AŞ. adını alması ve yeni logo belirlenmesi oy çokluğuyla kararlaştırılmış, şirketin yüzde 99'luk hissesi, 249 lira 99 kuruş karşılığında yeni seçilen kulüp yönetimine devredilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:23
  1. ihtiyati tedbir kararı
  2. Kongre
  3. Menemen Belediyespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı
    1. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    2. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    3. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    4. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    5. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    6. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    7. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    8. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    9. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    10. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    11. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    12. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    13. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    14. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    15. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    16. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    17. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    18. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    19. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    20. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı