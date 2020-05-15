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Menderes’te anlamlı kampanya

Menderes Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için “Bu bayramda bir çocuğu siz giydirin” adlı kampanya başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:54:01 -
Menderes’te anlamlı kampanya

Menderes Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için “Bu bayramda bir çocuğu siz giydirin” adlı kampanya başlatıldı.


Menderes Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. “Bu bayramda bir çocuğu siz giydirin” adlı kampanya kapsamında vatandaşların aldığı kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara belediye tarafından ulaştırılacak.



Belediye köprü görevi görecek


Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile destekte bulunmak isteyen vatandaşlar belediyenin 0232 700 00 00-1019/1332/1952 telefon numaralarını arayarak kayıt oluşturacak. Kayıt sonunda toplanan giysiler çocuklara belediye tarafından ulaştırılacak.



Yüzler gülecek


Kampanyayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın nedeniyle işinden olan, dara düşen vatandaşlarımızın sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Bu zor süreçte hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı olması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlattığımız gıda paketi kampanyasına yardımseverlerimiz büyük destek veriyor. Ramazan sonuna kadar 5 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Şimdi de çocuklarımızın yüzünü güldürecek kampanyamızı başlattık. Yardımsever vatandaşlarımıza çağrımızı yapıyoruz; gelin bu bayramda bir çocuğu siz giydirin. Bu zor süreçte çocuklarımızın yüzü gülsün. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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