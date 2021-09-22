Menderes'in idamı için, tacizci Kemalistin savunması: Astık ama, bir sor, niye astık?

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Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sosyal medya canlı yayınınında kız öğrencisine yönelik gerçekleştirdiği tacizi anlatıp kamuoyunun tepkisini çekmişti. Şengör'ün yıllar önce katıldığı televizyon programında merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamına sebep olan 1960 darbesini desteklediği ortaya çıktı.

'Evet, başbakan asıldı ama neden?'

Celal Şengör, sunucunun, "Nasıl herşey güllük gülistanlık? Bu ülkede bir başbakan asıldı." sözlerine, "Evet, başbakan asıldı ama neden? Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile korkunç bir badireden çıktı. Ülkemizi bu feci durumdan Atatürk çıkarttı. Aldı Türkiye'yi kaldırdı." ifadeleri ile karşılık verdi.

Tacizci Profesör Şengör, 60 darbesini şu sözlerle savundu:

"60 darbesi neden oldu? Çünkü Türkiye'nin büyük sıkıntılar çekerek geldiği yeri, Demokrat Parti geriye çekti. Türkiye'nin bu yüzyılda yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından Fuat Köprülü, kurucusu olduğu Demokrat Parti'den istifa etti. Çekti gitti partisinden dayanamadı."

"Ben 1960 darbesinden dolayı çok mutluyum. Şöyle düşün! Kangrensin. Ayağın kesilsin mi, kalsın mı?"

"Askerin darbe yapması demek kendisini riske atması demektir. Başarısız darbenin karşılığı ipe götürür. Dolayısıyla asker, vatanı ve milleti korumak için yetişiyor. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ne diyor? 'İçinde bulunduğun şeraiti düşünmeyeceksin."