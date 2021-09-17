Menderes'in idam yıl dönümünde vicdanları sızlattılar

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Türkiye’nin son 20 yılına damga vuran AK Parti’ye karşı her seçimde güçlerini birleştiren muhalifler, giderek oylarını artıran iktidar partisine karşı bir kez daha bir araya geldi. Millet İttifakı altında, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile iş birliği yapacak kadar gözleri dönen ve KHK’lı FETÖ’cüleri görevlerine iade etmeyi vaat edecek kadar hırslanan muhalifler, erken seçim çağrılarıyla iktidarı hedef alıyor. Türkiye’de seçimler zamanında yapılsın diye halk tarafından referandum ile getirilen yeni hükümet sistemine karşı çıkarak adeta millete meydan okuyan muhalifler, toplum hassasiyetlerini çiğneyecek kadar alçalmış durumda.

Saadet Partisi’ni de kendi saflarına çekmeye çalışan Millet İttifakı partileri, mütedeyyin kesimden de oy alabilmek için Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nu kullanmaya çalışıyor.

Son olarak bugün; merhum Başbakan Adnan Menderes’in idamının yıl dönümünde, vicdanları sızlatan bir gelişme yaşandı. Karar’ın manşetinden duyurduğu haberde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sözlerine yer verilerek, “Cumhur İttifakı asla seçenek değil” ifadeleri kullanıldı. Haberde Karamollaoğlu ve Davutoğlu’nun sözlerine yer verilerek, iki parti liderinin de Cumhur İttifakı’na kapıları tamamen kapattığı savunuldu.

Söz konusu haber şu şekilde:

Cumhur İttifakı seçenek değil, Menderes’i idam edenler seçenek!

Söz konusu haber toplumda infiale neden oldu. Adnan Menderes’in vefatının sene-i devriyesinde, CHP ve kemalist zihniyetin muhafazakarlara yıllarca çektirdiği eziyetler tekrar gündemdeyken, tüm darbecilerle hesaplaşan ve demokrasinin ilerlemesi için onlarca icraatta bulunan AK Parti’ye karşı girişilen operasyon vicdanları rahatsız etti.

Söz konusu durum, “Cumhur İttifakı seçenek değil, Menderes’i idam edenlere koltuk değneği olmak seçenek!” yorumlarına neden oldu.