Menderes’i rahmetle anıyoruz

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Ezan-ı Muhammedi’yi aslına çevirmenin bedelini canıyla ödeyen Adnan Menderes’i Hakk’a irtihalinin 63’üncü yıldönümünde rahmet, özlem ve minnetle yâd ediyoruz. CHP destekli 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından iktidardan indirilen Menderes, 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda idam edilerek milletin kalbine gömüldü.

Milletin gönlünde

Darbeci zihniyetin en büyük kurbanı olan Demokrat Parti Hükümeti Başbakanı Adnan Menderes Hakk’a irtihalinin 63’üncü yıldönümünde rahmetle anılıyor. Tek parti diktasının sona erdiği 1950 yılındaki ilk serbest seçimde yüzde 55’lik oranla iktidara gelen Demokrat Parti’yle Türkiye’ye Adnan Menderes güneşi doğdu. “Yeter Söz Milletindir” sloganıyla iktidara gelen Menderes, ilk icraat olarak 1932’de uygulamaya konulan Arapça ezan yasağını kaldırdı. Minarelerden yeniden ‘Allahuekber’ sadasının semaya yükselmesini sağlayan bu karar sonrası CHP tek parti diktasının izleri silinirken, dindarlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş kaldırıldı. Müslüman Anadolu insanının yenide ‘insan’ muamelesi gördüğü dönem, sadece 10 yıl sürdü. Tarihler 27 Mayıs 1960’ı gösterdiğinde TSK içinde Cemal Gürsel önderliğinde yuvalanan bir cunta tarafından darbe yapılan Menderes zorbalıkla görevden el çektirildi. Takvim yapraklarının 17 Eylül 1961’i gösterdiği o meşum gün hasta yatağından kaldırılan Adnan Menderes, İmralı Adası’nda kurulan idam sehpasına çıkarıldı. Milletin Türkiye’yi yönetmesi için başbakan yaptığı Menderes asılarak idam edildi. Darbeciler, Menderes’in idam ipinin masrafını dahi ailesinden tahsil ederek zulmü hangi boyutta uyguladıklarını gösterdi. Menderes’in İstanbul Vatan Caddesi üzerinde bulunan anıt mezarı her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

Ezanı CHP okutmuş!

Öte yandan, dün Özgür Özel’in istiklâl savaşı esnasında işgal kuvvetlerince susturulan ezanı CHP’yi kuranlar tarafından okutulduğunu iddia etmesi güldürdü. Sosyal ağ kullanıcıları, ezanı Türkçeleştirenin CHP olduğunu hatırlattılar. “İyi ki Menderes geldi de ezanı aslına döndürdü” dediler.