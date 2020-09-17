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Aktüel Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 59. yılı
Aktüel

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 59. yılı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Bu acı ve kara günlerin, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 28 Şubat'a ve en nihayetinde 15 Temmuz'a bir daha yaşanmaması adına, sorumluluk sahibi herkesin ders çıkarması gerektiği kanaatindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:01:10 -
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 59. yılı

İSTANBUL (AA) - Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.

Törende Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Anıt Mezara çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dualar okundu.

Uysal, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesiyle bu ülke için atılan büyük adımların önünün kapatıldığını söyledi.

Türkiye tarihinde dönem dönem darbelerin olduğunu hatırlatan Uysal, "Bu acı ve kara günlerin, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 28 Şubat'a ve en nihayetinde 15 Temmuz'a bir daha yaşanmaması adına, sorumluluk sahibi herkesin ders çıkarması gerektiği kanaatindeyiz. Bugün hala 27 Mayıs'ı devrim olarak nitelendiren, çok cüzi miktarda da olsa müfrit düşüncelere sahip marjinal unsurların olduğunu, her 27 Mayıs'ta, her 17 Eylül'de her 14 Mayıs'ta, her 7 Ocak'ta DP'nin kuruluşu, iktidara gelişi, darbe ve idamların yıl dönümü vesilesiyle zehirlerini akıtanları da görüyor olmaktan milletimiz adına büyük üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

Törene, Uysal'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve partililer katıldı.

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