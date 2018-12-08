Menderes Türel: Seçim zamanı geldi kumpas tezgahları başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyede düzenlenen toplantıda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Antalya Otobüsçüler Odası ve Antalya Servisçiler Odasının merkez ve ilçelerdeki başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Türel, Nisan 2014'ten bugüne kadar servis plakaları dahi olmak üzere ulaşım esnafının birçok sorununu otobüsçüler ve şoförler odasıyla çözebilmek için Türkiye'de gıptayla bakılan bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

Antalya'nın büyüdüğünü, vatandaşların taleplerinin farklılaştığını belirten Türel, bunların hepsine belediye olarak kendi imkanları dahilinde cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

'İftira, kumpas tezgahları başladı'

Son günlerde Elektronik Denetim Sistemi'nden (EDS) trafik cezaları yazıldığına dair iftira kampanyası başlatıldığını vurgulayan Türel, şunları kaydetti:

"Seçim zamanı geldi, yalan, iftira, kumpas tezgahları başladı. İki gündür TEDES-EDS meselesi var. EDS'yi TEDES'i ben kurmadım. Daha bunun binası inşaat halinde, bitmedi. Devreye girmedi ki ne cezası? Ama birileri çıkıyor böyle yalan düzmece kasetlerle kafaları karıştırıyor. Sosyal medyadan dalga geçtim hatta. Birisi yazmış 'ceza yedim' diye. TEDES-EDS olması mümkün değil. Gönder dedim ceza makbuzunu, öğrendik ki gezici radardan ceza yemiş."

Kendisi hakkında 2009 yılında "Menderes Türel taksilere Antkart takacak" iftirası atıldığını anımsatan Türel, bu iftiralara inanılmamasını istedi.

Türel, kolej ve devlet okullarının servis hizmetinde farklı tarifeler uygulamasını da kaldırdıklarını belirterek, "Tarifeleri eşitledik. Kimse bunun üzerinden geçinmeye kalkmasın dedik. Vatandaş devlet okuluna ne ödüyorsa özel okula da onu ödeyecek." diye konuştu.

Ulaşım esnafı ise okul servislerinde araçların yaş sınırının 12'den 15'e çıkarılması, okullarda sadece C plakalı araçların servis hizmeti vermesi konularındaki taleplerini dile getirdi.

Türel de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde sorunun çözümü için temaslarda bulunacağı sözünü verdi.