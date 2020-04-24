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Spor

Menajerler önerdi! Fenerbahçe'den Naldo hamlesi

Yeni kadro yapılandırmasına giden Fenebahçe'ye tecrübeli stoper Naldo önerildi.

2020-04-24 16:11:00 -
Menajerler önerdi! Fenerbahçe'den Naldo hamlesi

Fenerbahçe’nin daha önce Spartak’ta oynarken Zel Luis’i almak için temas kurduğu Portekizli menajer, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperi önerdi.

Naldo hamlesi

Espanyol’un, Naldo’nun sözleşmesini uzatmama kararı aldığını Fenerbahçe’ye gelmeye hazır olduğunu iletti.

Bu arada İspanyol basını Naldo’ya Trabzonspor’un 2018 yılında teklif yaptığı ancak Espanyol’un reddettiği hatırlatıldı.

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