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Spor

Menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş'ın yeni kalecisi TFF 1.Lig'den

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, TFF 1.Lig ekiplerinden Erzurumspor'da forma giyen Ibrahim Sehic'e teklif götürdü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:07:00 -
Menajeri resmen açıkladı! Beşiktaş'ın yeni kalecisi TFF 1.Lig'den

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sehic'in menajeri Aydın Demiroviç, "Ibrahim Sehic'in takip edilmesi, istenmesi gayet normal. Bu durumdan ben ve oyuncum memnunuz. Türkiye'de şu anda Sehic'le ilgilenen kulüpler var, bunların arasında Beşiktaş da var. Sehic'e sezon öncesi de Beşiktaş'tan gelen bir teklif vardı.

Fakat o dönem bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray'dan sezon öncesi dolaylı yollardan teklif geldi ama olmadı. Sehic'le birlikte hedeflerimiz yüksek şu anda ilk amacı BB Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkartmak." ifadelerini kullandı.

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