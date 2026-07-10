Menajeri İstanbul'da! Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, yetenekli orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlar konusunda prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kulübü Burnley ile yürütülen bonservis pazarlıklarında da artık son detaylara gelindiği ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Ugochukwu'nun menajerinin, transfer görüşmelerini resmiyete dökmek ve son pürüzleri gidermek adına bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon zorlu bir dönem geçiren Burnley, topladığı 22 puanla ligi 19. sırada tamamlamış ve Championship'e düşmüştü. Takımın bu kötü gidişatına rağmen Lesley Ugochukwu istikrarlı grafiğiyle dikkat çekti. Fransız orta saha, geride kalan sezonda Burnley formasıyla toplam 38 resmi maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.