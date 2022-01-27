Menajeri İstanbul'a çağrıldı! Fenerbahçe için sürpriz isim
Fenerbahçe'nin sol kanat için Mircevski ile ilgilendiği belirtildi.
Makedon basını, Sarı-Lacivertliler’in Martin Mircevski için harekete geçtiğini öne sürdü.
Goran Pandev’in sahibi olduğu Pandev Akademi forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon ligde 18 maçta attığı 16 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Haberde, Fenerbahçe Yönetimi’nin Mircevski’nin menacerini görüşme yapmak için İstanbul’a davet ettiği belirtildi.
Kuzey Makedonya Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Pandev Akademi’nin yıldız futbolcu için 1 milyon Euro istediği kaydedildi.