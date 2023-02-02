Menajeri Haaland'ın değerini açıkladı

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland bu sezon golcülüğü ile tüm kulvarlara damga vurdu. Norveçli golcünün menajeri yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Değeri 1 milyar Euro"

AS'a konuşan menajer Rafaela Pimenta, 23 yaşındaki golcünün değeri hakkında; "80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu. Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon Euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar Euro olduğu konusunda netim." dedi.

Real Madrid söylentileri hakkında konuşan menajer; "Bunun hakkında konuşamam. Ben bir avukatım." sözlerini sarf etti.