Memurun zamlı maaşı belli oldu

Bakanlıktan, 2019 yılı ocak döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarındaki artışların, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü hatırlatılarak, 2018 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 10,19 gerçekleştiğine işaret edildi.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 10,19 artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir."

Bu artışlar neticesinde 2018 Temmuz ve 2019 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı (lira) şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI (*) 2018 Temmuz 2019 Ocak GENEL MÜDÜR 1/4 10.507 11.690 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 5.519 6.146 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 3.387 3.786 ÖĞRETMEN 1/4 4.247 4.737 KAYMAKAM 1. sınıf 1/4 9.651 10.722 BAŞKOMİSER 3/1 5.516 6.142 POLİS MEMURU 8/1 4.823 5.375 UZMAN DOKTOR 1/4 6.568 7.308 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 4.124 4.595 MÜHENDİS 1/4 5.634 6.274 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 3.527 3.941 PROFESÖR 1/4 9.089 10.100 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 5.347 5.956 VAİZ 1/4 4.415 4.924 AVUKAT 1/4 5.377 5.990

(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.