Memurun yurt içi gündelik tutarı 2022’de ne kadar oldu? Ek gösterge yurt içi gündelik tutar ücreti 2022

Memurun 2022 yurt içi gündelik tutarı ne kadar arttı? 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da açıklandı. Buna göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 73,50 liradan 92 liraya yükselecek.

Memur ek gösterge yurt içi gündelik tutarı 2022’de ne kadar oldu?

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.