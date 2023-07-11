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Ekonomi Memurun yarısından az maaş alan emeklileri unutmadı! Devlet Bahçeli'den bomba
Ekonomi

Memurun yarısından az maaş alan emeklileri unutmadı! Devlet Bahçeli'den bomba

Yeniakit Publisher
2023-07-11 12:49:00 -
Memurun yarısından az maaş alan emeklileri unutmadı! Devlet Bahçeli'den bomba

Memur maaşlarının yarısından az maaş alan emeklileri unutmayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Memur maaşına yapılan 8 bin liralık seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"8 bin 77 TL'lik seyyanen zam emeklilere de uygulansın"

 

Emekli maaşlarının da memur maaşlarında olduğu seyyanen zam alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur; 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ortadirek

Sayın Dr. Devlet Bahçeli Rabbim senden razı olsun..Devlet adamlığı Gerçek İlim sahibi Milletin dertlerine çare Olacak SGK emeklileri için savunduğunuz seyyanen zammı İçin teşekkür ederiz.. Sırça köşklerde oturup ahkam kesenlerden olmadınız. Adil gelir dağılımı için Endüşük emekli maaşlarının arttırılmasının zaruri toplumsal bir sorumluluktur…

Memur Emeklisi

Memur ile Memur Emeklisi arasında korkunç maaş uçurumu oldu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hakkımı helal etmiyorum. 40 yıl memurluk yaptım, şimdi aynı memurun yarısı maaş alıyorum. Bu Allah'tan reva mıdır.
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