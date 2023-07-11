Memurun yarısından az maaş alan emeklileri unutmadı! Devlet Bahçeli'den bomba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"8 bin 77 TL'lik seyyanen zam emeklilere de uygulansın"

Emekli maaşlarının da memur maaşlarında olduğu seyyanen zam alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur; 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.